Keiko Fujimori: primo de la presidenta fue encontrado sin vida en su vivienda de La Molina

La presidenta Keiko Fujimori Higuchi está de duelo; su primo hermano, Ysidro Fernando Kagami Fujimori, fue encontrado muerto este domingo en su vivienda de La Molina.

Según primeras informaciones, agentes de la Policía Nacional hallaron el cuerpo. El hombre habría fallecido hace varios días en circunstancias no determinadas, informa Perú 21.

PRIMO HERMANO

Hasta el momento, ni la jefa de Estado ni sus familiares se han pronunciado sobre este lamentable suceso en sus redes sociales. El caso se maneja con absoluta reserva.

Ysidro era hijo de Juana Fujimori, hermana del expresidente Alberto Fujimori, y de Ysidro Kagami Jiraku. Trascendió que estuvo laborando como asesor de servicios en Cajamarca.