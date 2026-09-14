Minedu cambia la currícula: retirarán contenidos considerados “ideológicos” y evaluarán a docentes

Tras la presentación del Plan Nacional de Educación 2026-2031, el ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció el retiro de cualquier tipo de “ideología” del currículo escolar.

Durante el anuncio, en el que estuvo acompañado por la presidenta Keiko Fujimori, Chang señaló que la medida busca evitar que las aulas se conviertan en espacios para interpretaciones ideológicas de la historia del Perú. “Vamos a retirar de la currícula nacional todo tipo de ideología. No debe haber una interpretación ideológica de la historia”, indicó.

RETIRO DE IDEOLOGÍAS

El titular de Educación indicó que se recurrirá al rigor de la historia científica para que cada alumno pueda desarrollar su pensamiento crítico, sin estar sujeto a ningún tipo de manipulación o interpretación ideológica. “Nosotros vamos a recurrir al rigor de la historia científica para que nuestros niños tengan acceso a ello y que su pensamiento crítico les dé su opinión, pero nosotros no vamos a manejar a través de la currícula ideológicamente ningún tipo de pensamiento”, manifestó.

Posteriormente, brindó como ejemplo el concepto de “guerra civil” y señaló que un sector podría relacionarlo con el periodo de terrorismo que atravesó el país. “En el tema de las luchas que algunos consideran fue una lucha, una guerra civil, en realidad ahí hubo terrorismo, sencillamente. Y creo que eso hay que señalarlo como un hecho histórico, pero no con una connotación ideológica”, indicó.

CAPACITACIÓN PARA LOS DOCENTES

Por otro lado, Chang anunció la implementación de un proceso de capacitación y evaluación para los docentes, como parte de su proceso de ascenso dentro de la Carrera Pública Magisterial. “Esta es una evaluación no punitiva, esta es una evaluación formativa, que al mismo tiempo que los vas a capacitar, los va a evaluar para ascender en la carrera pública magisterial. Los maestros entender que la capacitación que ellos tienen es en beneficio de sus estudiantes”, agregó.