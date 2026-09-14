Cuestionan contratación de trabajadora vinculada sentimentalmente a Pérez Mallqui

El congresista, Julián Pérez Mallqui, es cuestionado por haber contratado a Susana Landeo Quiñones como técnica de su despacho. Imágenes difundidas mostrarían una cercana relación entre ambos.

El caso generó cuestionamientos entre congresistas, quienes consideraron que la situación debería ser evaluada por la Comisión de Ética del Parlamento. Pérez Mallqui no respondió a las consultas periodísticas.

Contratación de aportantes también genera debate

El caso se suma a otros cuestionamientos por la contratación de personas que realizaron aportes durante campañas electorales. Algunos parlamentarios defendieron que los aportantes pueden ser contratados si cumplen con el perfil requerido para el cargo.

Desde el Congreso también se planteó que este tipo de contrataciones debería ser revisado desde el punto de vista ético, debido a que podría generar cuestionamientos sobre un eventual pago de favores políticos.