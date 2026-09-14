Comisión de Ética aprueba denuncia contra diputada Karina Santana por presuntas amenazas a fiscalizadora

La diputada Karina Santana, integrante de la bancada El Buen Gobierno, se encuentra en el centro de cuestionamientos luego de protagonizar un incidente con fiscalizadores municipales, a quienes habría advertido sobre posibles consecuencias laborales durante una intervención relacionada con su estacionamiento.

En las imágenes difundidas, la parlamentaria sostiene una discusión con los trabajadores municipales y rechaza que su conducta constituya un abuso de autoridad. “No es un abuso de autoridad”, se le escucha responder durante el intercambio. El caso ha generado cuestionamientos sobre los límites de las atribuciones de los parlamentarios frente a las autoridades y trabajadores encargados de la fiscalización municipal.

CURRÍCULUM DE ASESOR

Pero los cuestionamientos no se limitan a este episodio. Una investigación de Panorama también señala presuntas inconsistencias en el currículum de Luis Wurtelle Aguirre, asesor vinculado al despacho de Santana.

Según el informe, Wurtelle Aguirre habría utilizado un uniforme de la Marina de Guerra del Perú y se habría presentado como oficial en retiro. Sin embargo, durante la investigación se cuestionaron los distintivos y condecoraciones que aparecen en las imágenes, así como la condición que habría consignado. Los cuestionamientos adquieren mayor relevancia debido a que Wurtelle Aguirre percibiría una remuneración superior a los 10 mil soles por su labor como asesor.