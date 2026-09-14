Aportantes de campañas obtuvieron puestos de trabajo en despachos del Congreso

Al menos 10 congresistas habrían beneficiado con puestos de trabajo en sus despachos a personas que realizaron aportes económicos o entregaron bienes durante sus respectivas campañas electorales. Los contratados ocuparían cargos como asesores, técnicos y auxiliares, situación que será evaluada por la Comisión de Ética del Congreso.

Uno de los casos corresponde a la diputada Jessica Navas, de Fuerza Popular, cuyo despacho cuenta con un asesor que previamente aportó 6,300 soles a su campaña. Desde el fujimorismo defendieron la contratación y señalaron que realizar una contribución electoral no debería impedir que una persona calificada pueda acceder posteriormente a un puesto en el Parlamento.

Otro caso es el del diputado Javier Cipriani, quien tiene en su despacho a una persona que aportó 4,590 soles a su campaña. También figura el diputado Yair Manrique, de Ahora Nación, cuyo despacho contrató como técnico a un aportante que entregó 50 cajas de preservativos durante la campaña electoral. Frente a estas situaciones, se planteó que cada caso debe ser revisado de manera objetiva e imparcial.

¿QUÉ DICEN EN COMISIÓN DE ÉTICA?

El presidente de la Comisión de Ética, Henry Albañil, no descartó que los casos sean evaluados por este grupo parlamentario, aunque precisó que el análisis se realizará de manera reservada. Otros legisladores que habrían contratado a sus aportantes son Jesús Pérez, Gabriel González, César Tito Rojas y el senador Serafín Luján, todos vinculados a Juntos por el Perú.