Víctor Andrés García Belaunde sobre caso Julián Pérez Mallqui: “Es un delito que tiene que ser castigado”

La presunta contratación de la pareja del diputado Julián Pérez Mallqui en el Congreso ha generado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y las normas que regulan la contratación de personal parlamentario. El excongresista Víctor Andrés García Belaunde sostuvo que el caso debe ser investigado para determinar si existió algún favorecimiento y si se vulneraron las disposiciones internas del Parlamento.

García Belaunde señaló que, aunque la persona contratada pueda contar con estudios, experiencia y los requisitos profesionales para ocupar un puesto, también debe determinarse si existía previamente una relación sentimental con el parlamentario y si esta influyó en su contratación. En ese sentido, calificó el eventual favorecimiento como una forma de “nepotismo afectivo” y cuestionó que recursos del Estado puedan terminar beneficiando una relación personal.

Durante la entrevista también se refirió a las denominadas contrataciones cruzadas entre parlamentarios, una práctica en la que un legislador contrataría a una persona cercana a otro congresista y recibiría un trato similar a cambio. Según García Belaunde, este tipo de situaciones también deberían ser investigadas y, si se comprueba una infracción, podrían dar lugar a sanciones dentro del Congreso, incluida una eventual suspensión.

¿VULNERÓ NORMAS INTERNAS?

Respecto a la trabajadora involucrada, el excongresista sostuvo que el Congreso podría evaluar su desvinculación si determina que la contratación contravino las normas internas. Sin embargo, diferenció este escenario de aquellos casos en los que dos trabajadores inician una relación sentimental después de haber sido contratados. En esas circunstancias, planteó que debe existir transparencia y que, de ser necesario, ambos sean trasladados a áreas distintas para evitar posibles conflictos de interés.