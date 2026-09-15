Votación de facultades legislativas se vería a fin de mes en el Congreso

La votación del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo podría concretarse recién a fines de septiembre, luego de la semana de representación. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, presidida por Giannina Avendaño, continúa recopilando los informes de las distintas comisiones antes de elaborar el dictamen que deberá ser debatido y votado. El pedido contempla facultades por 120 días en materias como seguridad ciudadana, fortalecimiento de las mypes, empleo, desarrollo productivo y simplificación administrativa.

La posibilidad de esperar hasta fin de mes ha generado cuestionamientos de parlamentarios que consideran necesario acelerar el trámite debido al carácter urgente de algunas medidas planteadas por el Gobierno. La Comisión de Constitución se declaró en sesión permanente para evaluar la solicitud y recibir a los representantes del Ejecutivo; sin embargo, la elaboración del dictamen depende también de los informes de otras comisiones.

Según el reporte parlamentario, algunos legisladores han planteado incluso suspender o modificar sus actividades de representación para continuar con el debate de las facultades en Lima. El argumento es que la propuesta contiene medidas relacionadas con problemas que los parlamentarios encuentran durante sus visitas a las regiones. Mientras tanto, continúa la discusión sobre los alcances de la delegación y la necesidad de precisar algunas de las materias incluidas en la solicitud del Ejecutivo.

RATIFICACIÓN DE JULIO VELARDE

En paralelo, el Senado tiene previsto debatir este miércoles 16 de septiembre el informe que recomienda ratificar a Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva. La Comisión de Procedimientos Especiales aprobó previamente dicho informe por mayoría y el Pleno del Senado deberá pronunciarse sobre la ratificación. De acuerdo con el Congreso, esta decisión requiere el voto favorable de más de la mitad del número legal de senadores.