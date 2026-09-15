Juntos por el Perú cambia postura sobre permanencia de Julio Velarde al frente del BCR

Durante la campaña, Roberto Sánchez respaldó la continuidad del economista. Ahora, el senador Humberto Morales cuestiona su permanencia, a pocas horas de la votación en el Senado.

Durante la campaña electoral, el entonces candidato presidencial Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, sostuvo que la permanencia de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva formaba parte de las políticas de Estado que debían respetarse. Sin embargo, la posición expresada actualmente por el senador Humberto Morales es distinta: cuestionó la idoneidad de Velarde para continuar en el cargo y planteó reparos sobre su formación y sus vínculos con empresas privadas.

El cambio de postura ocurre cuando el Senado se prepara para decidir la ratificación de Velarde. La Comisión de Procedimientos Especiales aprobó el 8 de septiembre, por nueve votos a favor, dos en contra y una abstención, el informe que recomienda mantenerlo como presidente del directorio del BCR. El documento sostiene que cumple con los requisitos establecidos para el cargo y que no se identificaron incompatibilidades que impidan su ratificación.

Desde otras bancadas se han expresado posiciones favorables a la continuidad del economista. La senadora Nilza Chacón cuestionó el cambio de postura atribuido a Juntos por el Perú, mientras que Lourdes Alcorta destacó que Velarde ha permanecido al frente del BCR durante distintos gobiernos. Por su parte, Mirtha Vásquez sostuvo que corresponde ratificarlo por el desempeño que, según su declaración, ha tenido como funcionario.

DECISIÓN FINAL

La decisión final está prevista para este miércoles 16 de septiembre en el Pleno del Senado. La Cámara Alta analizará el informe que recomienda la ratificación de Julio Velarde, luego de que el Poder Ejecutivo dispusiera en agosto su permanencia por un periodo adicional de cinco años. La ratificación requiere una votación favorable de más de la mitad del número legal de senadores.