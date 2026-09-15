Evalúan albergues temporales para extranjeros indocumentados mientras gestiona su expulsión

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, anunció la búsqueda de predios de las Fuerzas Armadas para instalar centros temporales destinados a extranjeros sujetos a expulsión.

El Ministerio de Defensa evalúa utilizar terrenos en desuso de las Fuerzas Armadas para instalar centros temporales donde podrían permanecer, hasta por siete días, extranjeros indocumentados que hayan cometido actos ilícitos y estén sujetos a expulsión. El ministro Rafael Belaúnde señaló que ya se realiza un inventario de predios que podrían ser destinados a esta iniciativa.

La propuesta abre el debate sobre la viabilidad de utilizar instalaciones militares para la retención migratoria. El exministro de Defensa Jorge Chávez Cresta consideró que podría emplearse eventualmente un predio militar en desuso, pero bajo la figura de un centro civil de retención migratoria transitoria y no como un establecimiento militar de detención.

Otro aspecto que genera interrogantes es determinar quiénes serían trasladados a estos espacios. El exjefe de Migraciones Boris Potozén planteó la necesidad de precisar si se trataría de extranjeros que hayan cometido infracciones administrativas o de aquellos que hayan incurrido en delitos penales. Además, señaló que la implementación requiere una gestión integral y no solo habilitar un terreno.

EXTRANJEROS SUJETOS A EXPULSIÓN

Estos centros necesitarían infraestructura, servicios básicos, personal y recursos para garantizar la permanencia de las personas hasta que concluya su salida efectiva del país. La propuesta busca evitar que extranjeros sujetos a expulsión regresen a las calles mientras culminan los procedimientos correspondientes, aunque todavía deben definirse aspectos como su funcionamiento, administración y las autoridades responsables.