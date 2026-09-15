Revisarán leyes penales aprobadas por el Congreso

El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda, anunció que su sector revisará las leyes en materia penal aprobadas durante el Congreso anterior. Para ello, ya se conformó un comité encargado de evaluar las normas y determinar posibles modificaciones.

Álvarez Miranda también reiteró su intención de impulsar cambios al Código Procesal Penal. Sin embargo, explicó que todavía no corresponde precisar qué artículos serán modificados, ya que esta tarea deberá ser realizada por especialistas en la materia.

El titular de Justicia señaló que, en caso de que el Congreso otorgue facultades legislativas a su sector, se conformará un nuevo comité técnico para analizar de manera ordenada las disposiciones que podrían ser modificadas.

PROCESOS PENALES

Según explicó, la revisión busca identificar cambios que permitan agilizar los procesos penales. El ministro sostuvo que las eventuales modificaciones deberán ser evaluadas desde un enfoque técnico y especializado.