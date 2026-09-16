China ofrece cooperación a Perú con tecnología para luchar contra el crimen organizado

El embajador de la República Popular China en el Perú, Song Yang, destacó la sólida alianza con el estado peruano y anunció el apoyo en la lucha contra el crimen organizado: “Queremos contribuir para el desarrollo de los derechos humanos a través de la lucha por la seguridad social y contra los efectos del fenómeno El Niño”, manifestó a RPP.

El diplomático enfatizó que la cooperación busca contribuir al desarrollo social del país. Esta asistencia técnica contempla un constante intercambio de diálogo y herramientas prácticas entre naciones.

OFRECEN ENTRENAMIENTO A PROFESIONALES

Como parte de este esfuerzo conjunto, más de veinte funcionarios públicos peruanos ya han visitado el país asiático para participar en seminarios sobre la utilización de tecnología aplicada a la prevención de desastres, incluyendo programas de inteligencia artificial para mitigar el impacto del fenómeno El Niño, así como para combatir la delincuencia: “Queremos optimizar no solamente equipos, sino también ofrecer entrenamiento de profesionales”, dijo el embajador.

Finalmente, el embajador Song Yang expresó su alegría por la participación de la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, en el APEC, destacándolo como una gran plataforma para compartir oportunidades, promover juntos la innovación y traer mayor beneficio para Asia y América Latina.