Candidatos a San Martín de Porres exponen propuestas sobre seguridad, comercio y obras

Julio Chávez, candidato de Acción Popular, y Adolfo Mattos, de Avanza País, expusieron sus propuestas para San Martín de Porres. Ambos coincidieron en que la seguridad ciudadana es uno de los principales desafíos del distrito, aunque plantearon distintas medidas. Chávez propuso gestionar la construcción de tres nuevas comisarías, empezando por Chuquitanta, además de implementar cámaras inteligentes con inteligencia artificial y reconocimiento facial, así como fortalecer el serenazgo y el patrullaje integrado con la Policía.

Por su parte, Adolfo Mattos planteó recuperar un convenio para contar con policías en patrullaje integrado y anunció la instalación de 2,400 cámaras utilizando la red de fibra óptica instalada años atrás. También propuso convertir la futura comisaría de Chuquitanta en un complejo de seguridad con tecnología, presencia del Grupo Terna y un Centro de Emergencia Mujer. En materia de comercio, señaló que los fiscalizadores deben orientar a los emprendedores para facilitar la formalización y destacó obras viales que, según dijo, requiere el distrito.

Respecto al comercio ambulatorio, Chávez sostuvo que primero se debe ordenar y organizar los espacios públicos, estableciendo horarios y condiciones para las actividades económicas, antes de realizar labores de fiscalización. También señaló que el distrito enfrenta problemas vinculados con extorsión, tráfico de terrenos y comercio informal. Matos, en tanto, recordó acciones realizadas durante su anterior gestión y mencionó iniciativas para reducir barreras burocráticas y promover la formalización de comerciantes.

CUESTIONAN A GESTIONES ANTERIORES

Durante el intercambio final, ambos candidatos cuestionaron aspectos de las gestiones anteriores y formularon acusaciones relacionadas con costos de obras, decisiones municipales y presuntos vínculos con irregularidades. Chávez defendió la ejecución de proyectos como la Plaza Bicentenario y sostuvo que fueron realizados conforme a los expedientes técnicos. Matos cuestionó algunos costos y presentó documentos que, según afirmó, sustentaban sus observaciones. El debate concluyó con ambos candidatos reiterando sus propuestas en materia de seguridad, infraestructura y servicios para San Martín de Porres.