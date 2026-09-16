Keiko Fujimori designa a Jaime Yoshiyama, José Chlimper y otras figuras como sus consejeros

Mediante una Resolución Ministerial, el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori designó a los integrantes de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial, grupo que tendrá la función de brindar asesoría en temas de Estado y de la gestión gubernamental. Entre sus miembros figuran Jaime Yoshiyama, José Chlimper, Arsenio Ore, Josefina Takahashi y Milagros Álvarez Calderón.

Jaime Yoshiyama, ingeniero industrial y figura histórica del fujimorismo, fue ministro de Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas y de la Presidencia durante el gobierno de Alberto Fujimori. También presidió el Congreso Constituyente y participó en la elaboración de la Constitución de 1993. Por su parte, José Chlimper es empresario y figura principal de Fuerza Popular, además de haber sido ministro de Agricultura durante el primer gobierno de Alberto Fujimori.

El analista político César Campos destacó la experiencia de ambos exministros y consideró que sus conocimientos pueden ser recogidos por la mandataria. En tanto, Josefina Takahashi, bióloga y magíster en Ciencias, cuenta con trayectoria en instituciones como INRENA, el Centro Internacional de la Papa y PROFONANPE. Milagros Álvarez Calderón, por su parte, tiene experiencia en gestión cultural y relaciones institucionales.

PODRÁN EMITIR OPINIONES

El grupo también incorpora a Arsenio Guardia, quien cuenta con trayectoria en derecho penal y participó en la Comisión Revisora del Código Penal Procesal. La Comisión Consultiva podrá emitir opiniones sobre los asuntos que le sean planteados, pero sus integrantes no tendrán atribuciones políticas, normativas, administrativas ni ejecutivas. Además, sus cargos serán ad honorem y no administrarán recursos presupuestales.