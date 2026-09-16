Julián Pérez Mallqui rompe su silencio tras ser vinculada sentimentalmente con su trabajadora

El diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, cuestionó la información difundida sobre unos chats que evidenciarían una presunta relación sentimental con Susana Landeo Quiñones, trabajadora de su despacho. Durante una entrevista, el parlamentario exigió conocer la fuente de la información y pidió que se le mostraran las conversaciones que se le atribuyen.

Pérez Mallqui negó tajantemente mantener algún vínculo distinto al laboral con Landeo Quiñones, a quien identificó como técnica de su despacho. También rechazó la autenticidad de los chats y sostuvo que no es él quien aparece como autor de los mensajes. Respecto a las imágenes en las que se le observa junto a la trabajadora, explicó que en una oportunidad se quedó dormido durante un viaje en taxi y apoyó la cabeza sobre su hombro.

El caso generó cuestionamientos entre otros integrantes del Parlamento. La senadora Lourdes Alcorta señaló que Pérez Mallqui ya había protagonizado otro escándalo y advirtió que situaciones de este tipo pueden afectar la imagen del Congreso. Por su parte, el diputado Arturo Alegría sostuvo que deben adoptarse medidas frente a quienes, según afirmó, podrían aprovecharse de su cargo para obtener beneficios personales.

ACUSACIONES CONSTITUCIONALES

En tanto, legisladores no descartaron que el caso pueda ser llevado ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Entre las medidas que se mencionaron figura una eventual suspensión o desafuero, aunque cualquier sanción dependerá de las investigaciones y del procedimiento parlamentario correspondiente.