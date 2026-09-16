Senado ratifica a Julio Velarde como presidente del Banco Central por cinco años más

Julio Velarde fue ratificado este miércoles como presidente del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para un nuevo periodo de cinco años. La decisión fue aprobada por el Pleno del Senado con 40 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención.

La ratificación permitirá que Velarde continúe al frente del BCRP durante el periodo 2026-2031. El informe aprobado previamente por la Comisión de Procedimientos Especiales concluyó que cumplía con los requisitos legales para ejercer el cargo.

Durante el debate, los senadores expusieron posiciones distintas sobre la continuidad de Velarde, la autonomía del Banco Central y la fiscalización de sus autoridades.

AUTORIZAN VIAJE DE KEIKO FUJIMORI

En otra decisión de la jornada, el Senado autorizó el viaje de la presidenta Keiko Fujimori a Nueva York, Estados Unidos, del 21 al 25 de septiembre. La mandataria participará en la Asamblea General de las Naciones Unidas. La solicitud fue aprobada con 34 votos a favor, 12 en contra y tres abstenciones.