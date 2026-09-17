Pleno de diputados interpela a ministro del Interior César Astudillo

El Pleno de la Cámara de Diputados interpeló este jueves al ministro del Interior, César Astudillo, quien respondió un pliego de 27 preguntas sobre las medidas adoptadas por su sector frente a la inseguridad ciudadana y el avance de delitos como la extorsión, el sicariato y los homicidios.

La sesión comenzó alrededor de las 10:15 de la mañana y, a pedido del propio ministro, se desarrolló de manera reservada. Por ello, los medios de comunicación fueron retirados del hemiciclo durante parte de la exposición, debido a que se abordaron estrategias relacionadas con seguridad ciudadana.

RECURSOS DESTINADOS

El pliego interpelatorio también incluyó preguntas sobre la actuación de la Policía Nacional, el uso de recursos destinados a seguridad, la investigación de secuestros y desapariciones, así como cuestionamientos relacionados con algunas designaciones dentro del Ministerio del Interior.

Tras las respuestas del titular del Mininter, los congresistas formularon repreguntas. La Junta de Portavoces había establecido previamente que el debate parlamentario tendría una duración de dos horas, distribuidas proporcionalmente entre los seis grupos parlamentarios.