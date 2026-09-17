Gobiernos anteriores también solicitaron facultades legislativas al Congreso

Los pedidos de facultades legislativas al Congreso no son nuevos. Durante las últimas décadas, distintos gobiernos recurrieron a este mecanismo para impulsar medidas en diferentes materias, aunque las solicitudes no siempre fueron aprobadas en los mismos términos planteados por el Ejecutivo.

En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, su gobierno solicitó facultades al Parlamento en dos oportunidades. En una de ellas, el Congreso aprobó la delegación por 90 días, mientras que Martín Vizcarra, tras asumir la Presidencia, solicitó facultades por 60 días para legislar en materias como economía, reconstrucción, lucha contra la corrupción y modernización del Estado.

Antecedentes de los pedidos de facultades

Durante el gobierno de Pedro Castillo también se recurrió a este mecanismo. El entonces mandatario solicitó un periodo de 120 días, pero el Congreso finalmente otorgó facultades por 90 días y en materias específicas, entre ellas asuntos tributarios, fiscales, financieros y de reactivación económica.

Estos antecedentes forman parte del debate frente a los actuales pedidos del Ejecutivo. Para el exjefe del Gabinete Javier Velásquez Quesquén, el Parlamento debería evaluar las solicitudes y considerar aquellas relacionadas con las prioridades del país. Así, el Congreso deberá definir si aprueba los pedidos de manera total, parcial o bajo determinadas condiciones.