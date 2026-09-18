Rafael Rey renuncia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Tras casi dos meses en el cargo, Rafael Rey presentó su carta de renuncia como ministro del sector Transportes y Comunicaciones, así lo informó la Presidencia de Consejo de Ministros en sus redes sociales. En la carta enviada a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y al primer ministro, Luis Galarreta, agradeció la confianza depositada y la oportunidad de servir al país.

Asimismo, dijo que la dimisión a su cargo es por motivos de salud, aunque no detalló la enfermedad o condición que motivó la medida: "renuncia irrevocable al cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones (...) que me impiden continuar ejerciendo las responsabilidades propias del cargo con la dedicación que este exige". Luego dijo que pondrá a disposición la información necesaria para "una transferencia ordenada y transparente de la gestión".

Finalmente, destacó la gestión de Keiko Fujimori y Luis Galarreta y dijo que fue un honor trabajar con los servidores púbicos, autoridades y equipos técnicos tanto de su ministerio como de los colegas y funcionarios de otros sectores.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS RESPONDE

A su vez, en un mensaje compartido en sus redes sociales, la Presidencia del Consejo de Minsitros lamentó la decisión, pero señaló que comprenden las razones: "Reconocemos y agradecemos el trabajo realizado por el ministro al servicio del país y estamos seguros de que su valioso aporte al Perú lo podrá realizar desde otros espacios".