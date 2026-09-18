Ministra de la Mujer exige celeridad en investigación por presunta agresión sexual en el Liceo Naval

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario, se pronunció sobre el caso de presunta agresión sexual registrado entre alumnos del Liceo Naval. La funcionaria señaló que, desde el primer momento, su sector brinda apoyo psicológico y legal a la familia del adolescente agraviado.

MIMP busca agilizar las investigaciones

Seminario indicó que abogados del Centro de Emergencia Mujer de San Borja han preparado escritos para ser presentados ante la Fiscalía y el Poder Judicial, con el objetivo de agilizar el proceso. Asimismo, sostuvo que la prioridad del Ministerio de la Mujer es proteger a la presunta víctima y garantizar la celeridad de las investigaciones.

Durante el reporte también se informó que cuatro adolescentes que permanecían en una comisaría fueron puestos en libertad. Hasta el momento de la transmisión, no se habían precisado las condiciones bajo las cuales continuarían las investigaciones, mientras las autoridades deberán determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados.

El caso también generó un debate entre congresistas sobre el tratamiento legal que corresponde a los menores investigados. Mientras algunos plantearon que sean procesados como adultos, otras voces señalaron que encarcelar a menores no resolvería el problema de fondo y destacaron la necesidad de abordar las causas estructurales de la violencia.