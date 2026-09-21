¿Qué pasará con las facultades legislativas?

La discusión sobre las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo continúa pendiente en el Congreso. Según el reporte desde el Parlamento, la Comisión de Constitución tenía un plazo de 15 días hábiles para elaborar un dictamen sobre la solicitud y, de acuerdo con lo señalado por el presidente del Congreso, Miguel Torres, el plazo culminaba ese lunes. Sin embargo, la sesión de la comisión fue trasladada para el día siguiente, por lo que todavía no se conocía cuántas de las 66 facultades solicitadas serían aprobadas.

En paralelo, Juntos por el Perú planteó realizar una audiencia pública denominada “Asamblea Ciudadana” para discutir la delegación de facultades. La convocatoria, según el informe, estaba dirigida de manera abierta a los diputados y contemplaba como escenario el auditorio Alberto Andrade Carmona. El reporte señaló que no quedaba claramente establecido quiénes serían los participantes ni cuál sería el alcance de esta reunión respecto a la decisión final sobre las facultades.

La propuesta se produce mientras el Congreso se encuentra en semana de representación. El Ejecutivo había esperado que este lunes la Cámara de Diputados definiera cuántos de los 66 pedidos serían aprobados, pero hasta el momento del reporte no se había informado una decisión. La Comisión de Constitución, presidida por una representante de Juntos por el Perú, debía retomar el debate al día siguiente, por lo que el trámite continuaba en desarrollo.

ANUNCIAN NUEVA CENSURA

En la misma jornada, el debate parlamentario estuvo acompañado por reacciones a otros asuntos, entre ellos el anuncio de Juntos por el Perú de impulsar una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, tras el asesinato de la comunicadora y candidata al Gobierno Regional de Áncash, conocida como “La China Polo”. El informe también recogió cuestionamientos por trabajadores de despachos parlamentarios que aparecerían en planillones vinculados al Movadef, asunto que algunos legisladores pidieron remitir a las comisiones de Ética.