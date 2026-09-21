Debate por la Alcaldía de Lima: así se lleva primer encuentro de candidatos en San Borja

La carrera por la Municipalidad Metropolitana de Lima entra este lunes 21 de septiembre en una nueva etapa con la primera jornada del debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El encuentro se iniciará a las 8:00 p. m. en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja, y reunirá a 13 candidatos que expondrán sus principales propuestas de cara a las elecciones del próximo 4 de octubre.

En esta primera jornada participarán Samir Quispe, de Batalla Perú; Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras; Carlos Bruce, de Somos Perú; Victoria La Cruz, del Partido Morado; Segundo Valdez, del Frepap; Elio Riera, de Alianza para el Progreso; Sandro Caller, del Partido Patriótico del Perú; Flor de María Hurtado, del Partido Demócrata Verde; Oswaldo Vargas, de Juntos por el Perú; Luis Huette, de Pueblo Consciente; Susel Paredes, de Ahora Nación; Daniel Urresti, de Podemos Perú; y Yehude Simon, de la Coalición Transformadora Tierra Verde.

El debate estará dividido en cuatro bloques. El primero, denominado “Visión de ciudad”, permitirá que cada candidato disponga de un minuto y medio para presentar su propuesta general para Lima. En el segundo bloque se producirán los principales cruces entre los participantes, quienes estarán distribuidos en cinco duplas y una terna para abordar propuestas de carácter social y territorial-ambiental, además de formular preguntas y repreguntas.

El tercer bloque estará dedicado a las preguntas de la ciudadanía y tendrá dos rondas. Los candidatos responderán interrogantes recogidas por el JNE durante su campaña de participación ciudadana, que reunió cerca de 5 mil consultas a nivel nacional. Posteriormente se desarrollará la ronda denominada “Sin rodeos”, en la que los participantes volverán a cambiar de agrupación para responder una nueva serie de preguntas.

SEGUNDA JORNADA

Finalmente, cada candidato tendrá un minuto y medio para emitir su mensaje de cierre y dirigirse directamente a los electores. La segunda jornada del debate municipal se desarrollará este martes 22 de septiembre, también con 13 participantes. Con ambas fechas, las 26 organizaciones políticas que compiten por la Municipalidad Metropolitana de Lima tendrán la oportunidad de presentar y contrastar sus propuestas antes de los comicios del 4 de octubre.