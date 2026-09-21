Exdirector de la DINI analiza cambios en altos mandos de la Policía Nacional

Max Anhuamán, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), consideró que los recientes cambios en los altos mandos de la Policía Nacional forman parte de las atribuciones del comando policial, pero señaló que deben explicarse las razones y objetivos detrás de estas decisiones. El exoficial sostuvo que los nuevos responsables deben ser evaluados en función de su experiencia y de los resultados de su gestión.

Respecto al traslado del general Víctor Revoredo de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) a la Dirección de Asuntos Internacionales, Anhuamán indicó que esta unidad mantiene coordinación con policías de otros países para operaciones de carácter transnacional. Sin embargo, cuestionó que un oficial con experiencia operativa en investigación criminal haya sido trasladado y consideró que corresponde al comandante general explicar las razones de la decisión.

COORDINACIONES

El exdirector de la DINI también señaló que la lucha contra las organizaciones criminales requiere la coordinación entre la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario. En ese sentido, sostuvo que los cambios dentro de la institución policial deben estar acompañados de objetivos concretos y mecanismos para evaluar sus resultados.

Durante la entrevista también se abordó el asesinato de la periodista Susy Aponte Polo, conocida como “China Polo”, quien había realizado denuncias contra integrantes de la Policía y otros funcionarios. Anhuamán sostuvo que las investigaciones deben determinar quiénes estarían detrás del crimen y no limitarse a la captura de los presuntos ejecutores.