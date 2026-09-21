Juntos por el Perú impulsa moción de censura contra ministro del Interior tras asesinato de China Polo

Juntos por el Perú anunció que impulsará una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, tras el asesinato de Susy Aponte Polo, conocida como “China Polo”. La iniciativa cuestiona la respuesta del Estado frente a las amenazas que la periodista había denunciado antes del ataque.

Bancadas evalúan respaldar la iniciativa

Congresistas de otras agrupaciones expresaron públicamente su disposición a evaluar la moción. Desde la bancada Obras, por ejemplo, se informó que analizarán si se adhieren al pedido, mientras Juntos por el Perú busca reunir las firmas necesarias para presentar formalmente la censura.

En contraste, el presidente del Congreso, Miguel Torres, cuestionó que se plantee una censura y sostuvo que el Parlamento debería priorizar las herramientas legislativas solicitadas por el Ejecutivo para enfrentar la inseguridad. Su posición marca una diferencia frente a las bancadas que impulsan el pedido contra el titular del Interior.

Mientras continúa el debate político, el Gobierno informó que el comandante general de la PNP, Fredy López Mendoza, encabeza las investigaciones del asesinato en Caraz junto con unidades especializadas y el Ministerio Público. La Fiscalía mantiene abiertas las diligencias para esclarecer el crimen y determinar a todos los responsables.