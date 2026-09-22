Presidenta Fujimori en Asamblea General de la ONU: alerta sobre avance de organizaciones criminales en Perú

ACTUALIZACIÓN

12:24 p.m.: Fujimori hizo hincapié en la incorporación del Perú al denominado “Escudo de las Américas”, con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional y trabajar de manera conjunta en la lucha contra la criminalidad.

12:22 p.m.: La mandataria indicó que las organizaciones criminales deben ser consideradas grupos terroristas y enemigos del Estado, con el objetivo de enfrentarlas bajo esa categoría y adoptar medidas que permitan proteger a la ciudadanía.

12:14 p.m.: Fujimori indica que el país ahora afronta otro tipo de guerra, declarada por las organizaciones criminales que han impuesto el terror en las poblaciones

12:09 p.m.: Keiko indica que viene de un país que conoce el alto precio de la paz, un país que venció el terrorismo

12:05 p.m. Keiko Fujimori interviene en el Debate General de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas.

NOTA ANTERIOR

Tras su llegada a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, la presidenta Keiko Fujimori participa este martes en el Debate General de Alto Nivel del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Durante su jornada, la mandataria tiene previsto participar en diversas actividades y reuniones de alto nivel como parte de su agenda internacional. Mira el debate EN VIVO en este enlace.

Según el rol oficial de oradores, Fujimori ocupará el octavo turno de la sesión matutina, con una intervención programada aproximadamente para las 11:00 a. m., hora de Nueva York. Su discurso abordará las prioridades de la política exterior peruana y los objetivos de desarrollo del país.

REUNIONES BILATERALES

Luego de su participación en el Debate General de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta Keiko Fujimori tiene programadas diversas reuniones bilaterales y encuentros oficiales en Nueva York, como parte de su agenda internacional.

Estas actividades forman parte de su segundo día de agenda oficial en Estados Unidos, viaje que fue autorizado por el Senado para que la mandataria represente al Perú durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas. La autorización comprende su permanencia en Nueva York del 21 al 25 de septiembre.