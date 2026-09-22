Elecciones Regionales y Municipales 2026: Lizzi Sueldo presenta sus propuestas para La Molina

La candidata a la alcaldía de La Molina por Renovación Popular, Lizzi Sueldo, planteó como principales prioridades de una eventual gestión mejorar la conectividad, reforzar la seguridad y preservar la zonificación del distrito. Durante entrevista con 24 Horas, señaló que uno de los principales problemas es la dificultad para ingresar y salir de La Molina, por lo que consideró necesario impulsar proyectos de infraestructura vial.

PROPUESTAS

En materia de seguridad, Sueldo propuso incrementar el número de cámaras y postes de vigilancia, además de fortalecer la preparación del personal de serenazgo. También se refirió al uso de rejas en algunas zonas del distrito y señaló que, según una ordenanza vigente, estas podrían mantenerse siempre que cuenten con cámaras conectadas al centro de seguridad y permitan la transitabilidad permanente.

Otro de los temas abordados fue la situación de las zonas limítrofes con otros distritos. La candidata sostuvo que existen sectores cuyos vecinos buscan incorporarse a La Molina y señaló que cualquier modificación de límites correspondería ser evaluada por las instancias competentes. Asimismo, planteó defender la zonificación residencial frente a posibles cambios que, según indicó, podrían favorecer la construcción de grandes proyectos inmobiliarios.

Respecto a la conectividad, Suledo mencionó el proyecto del túnel de La Molina y propuso incorporar nuevos viaductos en la avenida Javier Prado. También planteó que el Anillo Vial Periférico contemple un puente entre Separadora Industrial y Los Quechuas y que la Línea 4 del Metro de Lima tenga un ramal hacia Musa, con el objetivo de mejorar la conexión de La Molina con otros sectores de Lima.