Fujimori en Asamblea General de la ONU: alerta sobre avance de organizaciones criminales en Perú

La presidenta Keiko Fujimori centró parte de su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en la situación de inseguridad que enfrenta el Perú. Durante su intervención, señaló que el país mantiene su compromiso con la paz y la seguridad, pero advirtió sobre el avance de organizaciones criminales que, según sostuvo, representan una amenaza para el Estado y los ciudadanos.

Fujimori plantea una respuesta frente al crimen organizado

Durante su discurso, Fujimori afirmó que estas organizaciones deben ser enfrentadas como grupos terroristas y sostuvo que una definición clara permitiría establecer un marco para la actuación de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional. La mandataria vinculó esta propuesta con la necesidad de responder a las amenazas contra el orden interno.

La presidenta también hizo referencia a la experiencia del Perú en la lucha contra el terrorismo y cuestionó que, según su posición, personas que participaron en esa etapa continúen afrontando procesos judiciales. Asimismo, sostuvo que la defensa de los derechos humanos debe garantizar la protección de las víctimas y evitar situaciones que, a su juicio, puedan favorecer la impunidad.

Finalmente, Fujimori pidió a la comunidad internacional una respuesta frente a las vulneraciones y amenazas que afectan a los países. Al mismo tiempo, remarcó que la cooperación internacional debe respetar la soberanía de cada Estado y sus instituciones democráticas, y planteó que las Naciones Unidas mantengan un espacio de diálogo entre países con distintas realidades y posiciones.