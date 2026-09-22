Keiko Fujimori participó en reunión del ‘Escudo de las Américas’ junto a Donald Trump y Marco Rubio

La presidenta Keiko Fujimori participó este martes en Nueva York en una reunión del ‘Escudo de las Américas’, encuentro que contó con la presencia del mandatario estadounidense Donald Trump y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. La reunión se desarrolló en el marco del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Según explicó Fujimori en declaraciones desde Estados Unidos, Rubio le pidió que brindara unas palabras durante la reunión debido a que Perú es uno de los países recientemente incorporados a la iniciativa. La mandataria señaló que el país ingresa al bloque “con entusiasmo” y “determinación”, y destacó la experiencia peruana en la lucha contra organizaciones terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA.

La presidenta sostuvo que esa experiencia será parte del enfoque peruano para enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales. La incorporación de Perú al ‘Escudo de las Américas’ había sido anunciada el pasado 10 de septiembre, luego de una reunión entre Fujimori y Rubio en Palacio de Gobierno, con el objetivo declarado de fortalecer la cooperación regional frente al crimen organizado.

SOBRE VISITA DEL PAPA

Por otro lado, Keiko Fujimori se refirió a la próxima visita del papa León XIV al Perú y confirmó que recibirá al pontífice en Palacio de Gobierno. También señaló que espera recibirlo en el aeropuerto y que participará en la misa multitudinaria que se realizará en la Base Aérea Las Palmas. El Vaticano confirmó que León XIV visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre.