Solicitan investigar a trabajadores del Congreso por presuntos vínculos con el Movadef

Parlamentarios de Renovación Popular solicitaron a la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) investigar la situación de al menos 10 trabajadores del Congreso cuyos nombres aparecen en planillones utilizados por el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) en su intento de inscripción como organización política. Según una investigación periodística, los trabajadores están vinculados a distintos despachos de Juntos por el Perú.

Los legisladores José Baella, Roxana Rocha y Gustavo Bravo acudieron a la sede de la Dircote para solicitar información sobre los presuntos vínculos y determinar la situación de las personas señaladas. Baella indicó que se busca que la Policía verifique y evalúe la información difundida, antes de establecer eventuales responsabilidades administrativas o de otra naturaleza.

La revelación periodística señala que entre los trabajadores figuran asesores, técnicos y auxiliares que laboran en despachos de diputados y senadores de Juntos por el Perú. Algunos de ellos han negado tener relación con el Movadef, mientras que otros evitaron pronunciarse ante las consultas periodísticas. La sola aparición de un nombre en un planillón no determina por sí misma una responsabilidad penal, por lo que corresponde a las autoridades verificar la autenticidad y el significado de esos registros.

ESPERAN RESULTADOS

José Baella sostuvo que, una vez que la Dircote proporcione información sobre los casos, se podrá evaluar si corresponde investigar también a los parlamentarios que contrataron a los trabajadores señalados. Asimismo, señaló que cualquier eventual sanción deberá determinarse de acuerdo con los resultados de las investigaciones y la normativa vigente.