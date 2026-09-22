Ministro de Trabajo insiste en pedido de facultades y cuestiona nuevo retiro de AFP

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, reiteró su pedido al Congreso de la República para que apruebe la delegación de facultades solicitada por el Gobierno de Keiko Fujimori. El titular del sector sostuvo que el país no puede esperar varios meses para que se aprueben determinadas medidas y defendió la necesidad de contar con herramientas para actuar en diferentes áreas.

Sheput señaló que los problemas del país requieren medidas que involucren a varios sectores de manera simultánea. Como ejemplo, mencionó la inseguridad ciudadana y sostuvo que esta no solo está relacionada con la delincuencia, sino también con la falta de oportunidades laborales. Por ello, indicó que el Ejecutivo busca que las facultades sean otorgadas de manera amplia y no únicamente de forma parcial.

Por otro lado, el ministro manifestó su desacuerdo con un eventual octavo retiro de los fondos de las AFP. Cuestionó que los anteriores retiros, según afirmó, se hayan aprobado sin suficiente análisis actuarial y técnico, y advirtió sobre posibles efectos en otros ámbitos, como la seguridad social. También señaló que muchos afiliados ya han retirado una parte importante de sus fondos y podrían quedar con montos reducidos para su jubilación.

INCREMENTO DEL SUELDO MÍNIMO

Finalmente, Juan Sheput anunció que los primeros incrementos de la Remuneración Mínima Vital (RMV) se darían entre octubre y noviembre. El titular del Ministerio de Trabajo sostuvo que las medidas relacionadas con los salarios deben considerar las condiciones de los trabajadores y el impacto que puedan tener en el mercado laboral.