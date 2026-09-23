Tres bancadas presentan moción de interpelación contra ministro de Educación José Antonio Chang

Las bancadas de Ahora Nación, Obras y Juntos por el Perú presentaron una moción de interpelación contra el ministro de Educación, José Antonio Chang, para que responda ante la Cámara de Diputados por distintos aspectos de su gestión. El documento contiene 44 preguntas.

Uno de los puntos está relacionado con la designación de la excongresista Tania Ramírez como representante del Ministerio de Educación ante la Derrama Magisterial, cargo al que renunció posteriormente. Los parlamentarios también buscan explicaciones sobre el nombramiento de Diana Gonzáles como directora ejecutiva del Pronabec.

El pliego también incluye interrogantes sobre las medidas del Gobierno frente al Fenómeno El Niño, especialmente respecto a las condiciones de infraestructura de las instituciones educativas. La moción busca conocer qué acciones viene adoptando el sector para afrontar una eventual emergencia.

La iniciativa deberá seguir el trámite correspondiente en el Parlamento antes de que se determine si Chang será convocado al Pleno. Según lo informado, la moción fue remitida a la Junta de Portavoces, que deberá evaluar su procedimiento y posterior debate.