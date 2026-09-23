Moción contra César Astudillo pierde respaldo ante división en el Congreso

La propuesta de moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, enfrenta dificultades para alcanzar las firmas necesarias en el Congreso. Juntos por el Perú impulsa la iniciativa tras el asesinato de la periodista y candidata a gobernadora regional Susana Ponte Polo.

La bancada cuenta con 32 integrantes que respaldarían la solicitud, pero se requiere una firma adicional para poder presentarla formalmente. En las últimas horas, el vocero de la Cámara de Diputados del Partido Cívico Obras anunció que su agrupación apoyaría la medida.

Bancadas piden escuchar al ministro

Sin embargo, no todas las agrupaciones consideran necesaria una censura contra Astudillo. Alfonso López Chau, líder de Ahora Nación, señaló que por el momento no respaldaría esta medida y planteó que primero corresponde escuchar las explicaciones del titular del Interior.

López Chau sostuvo que los ministros deben informar y responder por las decisiones de sus respectivas carteras antes de evaluar una censura. Mientras tanto, la propuesta continúa en busca de los respaldos necesarios y el escenario podría modificarse en las próximas horas.