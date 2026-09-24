Oficialismo impulsa aprobación de facultades para el Ejecutivo

El oficialismo busca impulsar la aprobación de la delegación de facultades solicitada por el Ejecutivo. Fuerza Popular anunció que prepara un dictamen en minoría que permita llevar el pedido al debate del Pleno del Congreso.

El congresista Arturo Alegría señaló que buscarán el respaldo de otras bancadas para sacar adelante la propuesta y abordar asuntos como la inseguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño.

Juntos por el Perú mantiene su rechazo

En tanto, Juntos por el Perú ha reiterado su posición contraria a la delegación de facultades. La Comisión de Constitución todavía no cuenta con un informe definitivo ni ha establecido una fecha para discutir el pedido.

El debate también enfrenta un vacío en el reglamento del Congreso, debido a que no se precisa qué ocurre cuando vence el plazo para que una comisión emita su dictamen. Mientras tanto, el pedido deberá seguir su trámite antes de llegar eventualmente a la Cámara de Senadores.