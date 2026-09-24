Conoce a tu candidato: José Luis Casas presenta sus propuestas para Pueblo Libre

José Luis Casas, candidato a la alcaldía de Pueblo Libre por Avanza País, denunció una presunta campaña en su contra a través de volantes que, según afirmó, estarían siendo distribuidos en diferentes zonas del distrito. El postulante aseguró que estos materiales contienen propuestas que no corresponden a su plan de gobierno y que su candidatura también habría sido objeto de ataques en redes sociales y daños a sus paneles publicitarios.

PROPUESTAS

Casas señaló que entre las propuestas atribuidas a su campaña figuran la implementación de patrulleros y motocicletas bajo el sistema de renting, un observatorio de tránsito y la creación de un hospital. El candidato negó que estas iniciativas formen parte de su propuesta y presentó otro volante como el documento que, según dijo, contiene sus planteamientos oficiales.

Entre sus principales propuestas, mencionó la creación de un Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones (C4), acompañado del aplicativo “Pueblo Libre Seguro”, además del fortalecimiento del serenazgo, equipamiento para los agentes y una mayor coordinación con la Policía Nacional. También planteó recuperar pistas y veredas, crear una Casa del Vecino y brindar servicios dirigidos a adultos mayores y personas con discapacidad, además de un centro preuniversitario y un espacio de coworking municipal.

En materia de desarrollo urbano, Casas propuso un crecimiento ordenado del distrito mediante un nuevo plan de desarrollo urbano y la revisión de las licencias de construcción dentro del marco legal vigente. Asimismo, planteó medidas para la formalización de comerciantes y el desarrollo del corredor turístico de Pueblo Libre. Al finalizar la entrevista, el candidato reiteró su llamado a los vecinos a respaldar su candidatura en las elecciones del 4 de octubre.