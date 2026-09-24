Entregan 43 camionetas a comisarías de Lima para reforzar patrullaje policial

El Ministerio del Interior realizó la entrega de 43 camionetas destinadas a reforzar la labor de la Policía Nacional en distintas comisarías de Lima. Las unidades serán distribuidas durante el día a dependencias ubicadas en Ancón, Puente Piedra, San Martín de Porres, Jicamarca, Chosica, Villa El Salvador, Chorrillos, Pachacámac y Lurín, entre otras.

Durante la ceremonia se realizó una entrega simbólica de las llaves por parte del ministro del Interior, César Astudillo, al nuevo comandante general de la Policía Nacional, Fredy López Mendoza. También participó el nuevo jefe de la Región Policial Lima, general Mesa, quien estará a cargo de las acciones de prevención en Lima Metropolitana.

Inversión supera los 7 millones de soles

La adquisición de las 43 unidades representa una inversión de aproximadamente 7 millones 908 mil soles. De acuerdo con lo informado, los vehículos también contarán con mantenimiento preventivo asegurado, con el objetivo de garantizar su operatividad para el desplazamiento del personal policial.

La actividad se desarrolló de manera breve y no se permitieron preguntas a las autoridades. El reporte indicó que la ceremonia estuvo centrada en la entrega de las camionetas y en la importancia de contar con estos vehículos para mejorar el desplazamiento de los agentes policiales.