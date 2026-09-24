Presentan moción de censura contra ministro del Interior César Astudillo

Diputados de las bancadas de Obras, Juntos por el Perú y el Partido del Buen Gobierno presentaron formalmente una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, debido a los cuestionamientos sobre su gestión frente a la inseguridad ciudadana. El documento cuenta con 35 firmas y fue presentado ante la Cámara de Diputados.

Uno de los principales argumentos de la iniciativa son las cifras de homicidios registradas en el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). Según el documento, hasta agosto de 2026 se contabilizaron 1.499 homicidios, con un promedio de 6,16 casos diarios. Esta cifra supera los promedios registrados en 2025, de 6,07 homicidios diarios, y en 2024, de 5,6.

Los parlamentarios también cuestionaron las respuestas brindadas por Astudillo durante su interpelación del pasado 17 de septiembre, en la que respondió un pliego de 27 preguntas relacionadas con sicariato, extorsión, homicidios, presupuesto para seguridad, coordinación entre instituciones y designaciones dentro del sector. Según los autores de la moción, sus explicaciones no permitieron conocer resultados concretos frente al avance de la criminalidad.

CRIMEN DE “LA CHINA POLO”

Otro de los hechos mencionados es el asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte, quien había denunciado amenazas contra su vida nueve días antes de ser asesinada a balazos en Caraz. La moción cuestiona que, pese a esta advertencia, no se hayan adoptado medidas de protección antes del ataque y sostiene que este caso evidencia los cuestionamientos a la respuesta del sector Interior ante las amenazas denunciadas.