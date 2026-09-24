Congreso: plantean ampliar de cuatro a cinco aÃ±os el mandato de alcaldes y gobernadores

A menos de doce días de las elecciones regionales y municipales, desde el Congreso se planteó ampliar de cuatro a cinco años el periodo de gobierno de las próximas autoridades regionales y municipales. La iniciativa es impulsada por la diputada Norma Yarrow, quien sostuvo que el actual periodo resulta insuficiente para completar las obras y proyectos de gestión.

Yarrow explicó que durante el primer año las autoridades trabajan con un presupuesto previamente asignado, mientras que el segundo año comprende procesos de licitación y adquisiciones que pueden tomar tiempo. Según su planteamiento, el tercer año es cuando recién se ejecutan parte de las funciones y el cuarto año coincide con el cierre de la gestión.

De aprobarse la ampliación, las elecciones regionales y municipales coincidirían con las elecciones generales para presidente, senadores y diputados. La senadora Marta Moyano respaldó la necesidad de contar con más tiempo para ejecutar obras, aunque consideró que las campañas electorales no deberían realizarse simultáneamente.

ANALISTA OPINA

Por su parte, el analista electoral Jorge Apaza advirtió que una eventual coincidencia de procesos electorales podría generar una sobrecarga para los organismos encargados de supervisar las elecciones, debido al elevado número de candidatos. No obstante, señaló que la realización conjunta podría generar un ahorro logístico que, según sus estimaciones, bordearía entre 1,500 y 1,600 millones de soles. El proyecto también contempla la reelección por una única vez de autoridades regionales y municipales y plantea impedir la postulación de familiares.