Gobierno evalúa crédito suplementario de más de S/800 millones ante posible adelanto de El Niño

El Gobierno evalúa solicitar al Congreso un crédito suplementario de más de S/800 millones para financiar acciones de prevención y respuesta ante la posible llegada adelantada del fenómeno El Niño. El anuncio se realizó durante la primera sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Preparan medidas para distintos sectores

Durante la reunión, los ministerios presentaron sus necesidades presupuestales para acelerar las acciones previstas frente a las eventuales consecuencias del fenómeno climático. El Ejecutivo señaló que los recursos serán distribuidos entre sectores como Defensa, Vivienda, Transportes y Agricultura.

En el caso del Ministerio de Cultura, se informó que solicitó aproximadamente S/17 millones, monto que fue atendido mediante modificaciones presupuestarias. Estos recursos estarán destinados a la protección del patrimonio cultural ante posibles daños ocasionados por el fenómeno El Niño.

El crédito suplementario deberá ser evaluado por el Congreso de la República. El Gobierno también anunció que se realizará una segunda sesión para continuar revisando las medidas y los recursos necesarios para enfrentar las condiciones climáticas previstas para las próximas semanas o meses.