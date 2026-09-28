Invitación de Nayib Bukele a Keiko Fujimori: congresistas reaccionan desde el Parlamento

La presidenta Keiko Fujimori recibió una invitación del mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, para realizar una visita oficial el próximo 29 de octubre. El objetivo del encuentro sería conocer la experiencia de ese país en la lucha contra la inseguridad ciudadana y las organizaciones criminales.

REACCIONES DESDE EL PARLAMENTO

El canciller Carlos Spa confirmó la invitación y explicó que el viaje todavía necesita ser autorizado por el Senado. La propuesta ya genera posiciones distintas entre los parlamentarios: mientras algunos respaldan la visita, desde Juntos por el Perú consideran que primero deberían atenderse los problemas que enfrenta el país, como el incremento de la criminalidad, la extorsión y la inseguridad.

La visita también se produce en medio del debate por la situación del ministro del Interior, César Astudillo, y otros temas que se encuentran en discusión en el Congreso. Además, se recordó que las primeras coordinaciones entre Perú y El Salvador comenzaron una semana después de la masacre ocurrida en Trujillo, donde cuatro personas fueron asesinadas y un empresario minero fue secuestrado.

La posibilidad de que Fujimori viaje a El Salvador dependerá ahora de la autorización del Senado. Mientras tanto, el Gobierno busca que el intercambio permita conocer las medidas aplicadas por el país centroamericano frente a la delincuencia y evaluar qué experiencias podrían ser tomadas en cuenta en el Perú.