Conoce a tu candidato: Edmundo del Águila y sus propuestas para La Molina

El candidato de Acción Popular a la alcaldía de La Molina, Edmundo del Águila, presentó sus principales propuestas para enfrentar los problemas de seguridad, tránsito y crecimiento urbano que afectan al distrito. En entrevista con 24 Horas, señaló que La Molina ha dejado de ser un distrito seguro y planteó dar a los vecinos un papel más activo en la administración de las cámaras de videovigilancia.

Su propuesta contempla capacitar a los vecinos organizados para que puedan conocer el funcionamiento de las cámaras y coordinar con la municipalidad y la Policía Nacional. Del Águila sostuvo que esta medida permitiría mejorar la vigilancia y ampliar la cobertura de seguridad en las 1280 manzanas del distrito.

TRANSPORTE

En materia de transporte, planteó habilitar la avenida Separadora Industrial como una tercera vía de ingreso y salida de La Molina. Para ello, propuso modificar el peaje ubicado en esta vía y conectarla con las avenidas Los Quechuas y Canadá, con el objetivo de aliviar la congestión vehicular. También señaló que esta propuesta requeriría coordinación con las municipalidades de Lima y Ate.

El candidato también se refirió al crecimiento de los edificios y sus efectos sobre los servicios básicos. Cuestionó la construcción de viviendas multifamiliares en zonas donde las redes de agua, desagüe y las vías no estarían preparadas para una mayor cantidad de habitantes. Además, propuso proteger los cerros del distrito mediante áreas verdes y señaló que su gestión buscaría atender también a los 11 asentamientos humanos de La Molina.