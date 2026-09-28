Sueldo mínimo sube a S/1,230 desde el 1 de octubre

La Remuneración Mínima Vital (RMV) aumentará de S/1,130 a S/1,230 desde este 1 de octubre de 2026, según confirmó el Gobierno a través de un comunicado. El incremento de S/100 corresponde al primer tramo del aumento anunciado el pasado 28 de julio por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y contempla posteriormente elevar el sueldo mínimo hasta S/1,300.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, explicó que el segundo tramo, de S/70, se aplicaría durante el primer semestre de 2027, una vez disipado el Fenómeno El Niño, hacia abril o mayo. Para concretar este nuevo incremento será necesario emitir otro decreto supremo. Según el Gobierno, el primer tramo alcanzará aproximadamente a 300 mil trabajadores y unas 144 mil empresas.

Como parte de la medida, el Ejecutivo anunció un bono de S/100 por trabajador para las microempresas de entre 2 y 10 empleados que concentran a trabajadores que perciben la RMV. El apoyo será entregado a las empresas durante octubre, mientras que el impacto del incremento en las remuneraciones se concretaría desde noviembre. Cuba sostuvo que la decisión busca proteger el empleo en las microempresas.

RESPALDADO EN ESTUDIOS ESCONÓMICOS

Por su parte, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, afirmó que el incremento fue definido luego de estudios económicos y negó que se trate de una medida improvisada. También señaló que el Consejo Nacional de Trabajo alcanzó consenso sobre el monto de S/1,300. El Gobierno sostiene que el aumento no tendría consecuencias inflacionarias y forma parte de una política para reducir brechas sociales y mejorar las remuneraciones.