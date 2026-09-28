Elecciones Regionales y Municipales 2026: estas son las restricciones electorales que rigen desde HOY

Entramos a la recta final de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció las primeras restricciones que regirán durante los últimos días de campaña. Las organizaciones políticas y candidatos podrán realizar reuniones, mítines y pasacalles hasta el viernes 2 de octubre.

RESTRICCIONES

A partir de las 00:00 horas del sábado 3 de octubre quedarán suspendidas las actividades de campaña política. El JNE también anunció operativos en las diferentes regiones del país, con participación de sus fiscalizadores, para verificar el cumplimiento de las normas electorales de cara a los comicios del domingo 4 de octubre.

Entre las restricciones, desde las 00:00 horas del 28 de septiembre está prohibida la difusión o publicación de encuestas en medios de comunicación, con multas que van desde S/55 mil hasta S/550 mil. Asimismo, desde el sábado 3 de octubre quedará prohibida la difusión de propaganda política. A ello se suma la ley seca, que regirá desde las 8:00 a. m. del sábado 3 hasta las 8:00 a. m. del lunes 5 de octubre.

Durante la jornada electoral del domingo 4 de octubre tampoco se permitirán reuniones de carácter político dentro de un radio de 100 metros de los centros de votación, entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m. Las organizaciones políticas y los ciudadanos deberán respetar estas disposiciones para evitar las sanciones previstas y garantizar el desarrollo de la jornada electoral.