¿Cuál será la agenda de la reunión entre Keiko Fujimori y Nayib Bukele?

La presidenta Keiko Fujimori anunció que recibió una invitación de su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, para realizar una visita oficial a ese país a finales de octubre. El canciller Carlos Espá confirmó posteriormente que el encuentro bilateral está previsto para el próximo 29 de octubre.

Según el ministro de Relaciones Exteriores, el principal tema de la reunión será la seguridad ciudadana y la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales. La agenda específica todavía se encuentra en elaboración entre ambos gobiernos y será informada cuando quede definida.

La visita deberá recibir previamente la autorización de la Cámara de Senadores. Desde sectores del Congreso hubo posiciones distintas frente al viaje: algunos legisladores señalaron que el intercambio de experiencias en materia de seguridad puede ser útil, mientras que representantes de Juntos por el Perú cuestionaron la oportunidad de la visita y plantearon que la prioridad debe estar en los problemas de criminalidad que enfrenta el país.

LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD

El canciller Carlos Espá también señaló que Bukele podrá compartir con Fujimori las experiencias desarrolladas en El Salvador frente a las organizaciones criminales, mientras que la delegación peruana expondrá la experiencia del país en la lucha contra organizaciones terroristas. La autorización del viaje y los detalles de la agenda serán definidos antes de la reunión prevista para octubre.