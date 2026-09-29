Conoce a tu candidato: Gina Casanova presenta sus propuestas para San Borja

La candidata de Somos Perú a la alcaldía de San Borja, Gina Casanova, presentó sus principales propuestas para el distrito de cara a las elecciones de este domingo. En entrevista con 24 Horas, señaló que sus prioridades estarán enfocadas en seguridad ciudadana, gestión del tránsito y recuperación de espacios públicos.

En seguridad, Casanova propuso reforzar el trabajo conjunto entre la Policía Nacional y el serenazgo. Planteó que los 36 subsectores del distrito cuenten con vehículos de serenazgo con presencia de un policía y un sereno, con el objetivo de responder a las emergencias en menos de tres minutos. También sostuvo que se debe aprovechar la plataforma tecnológica de la municipalidad y capacitar al personal encargado de estas labores.

Para enfrentar la congestión vehicular, propuso modernizar la red semafórica mediante la instalación de semáforos inteligentes en las más de 100 intersecciones de San Borja, además de implementar una central de monitoreo del tránsito. La candidata señaló que estas medidas requerirían coordinación con la Municipalidad de Lima, la ATU y la Policía, debido a que parte de las intersecciones corresponde al ámbito metropolitano.

OTRAS PROPUESTAS

Entre sus otras propuestas, planteó crear dos casas para adultos mayores y una para personas con discapacidad, además de mejorar la infraestructura de los parques y juegos infantiles. En salud, propuso reducir a 15 soles la consulta para los vecinos de San Borja en la clínica municipal, mientras que los usuarios de otros distritos mantendrían la tarifa vigente. Casanova también planteó continuar con la recuperación y aprovechamiento de las áreas verdes del distrito.