Keiko Fujimori: “El único golpe que va a haber es contra la criminalidad organizada”

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, aseguró que el Ejecutivo continuará implementando acciones para enfrentar la inseguridad ciudadana, independientemente de que el Congreso apruebe o rechace el pedido de facultades legislativas. Durante una actividad en Chincha, sostuvo que la delincuencia y el fenómeno de El Niño constituyen dos problemas urgentes para el país y cuestionó que la solicitud de facultades lleve cuatro semanas sin una definición parlamentaria.

La mandataria señaló que espera una decisión del Congreso y pidió que el Parlamento esté “a la altura de la problemática que atraviesa nuestro país”. Al mismo tiempo, remarcó que el respeto a las instituciones y a la democracia no representa una señal de debilidad. “Tomaremos todas las medidas necesarias para enfrentar este flagelo, nos otorguen o no nos otorguen facultades, todo dentro del marco democrático”, afirmó.

En ese contexto, Fujimori aseguró que las acciones de su Gobierno se desarrollarán dentro del marco constitucional y descartó cualquier medida al margen de las instituciones. “Aquí el único golpe que va a haber es el golpe contra la criminalidad organizada”, enfatizó. Sus declaraciones se produjeron durante la inauguración de obras de prevención ante el fenómeno de El Niño en Ica y Cañete.

SOBRE ELECCIONES MUNICIPALES Y REGIONALES

Por otro lado, la jefa de Estado se refirió a los comicios de este fin de semana y evitó respaldar públicamente a alguna agrupación política. “Lo único que puedo hacer es una reflexión a los ciudadanos para que elijan de manera informada”, señaló. Fujimori también afirmó que trabajará con las autoridades regionales y locales que resulten elegidas, sin importar su orientación política, al considerar que todas son importantes para la gestión del país.