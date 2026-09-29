Ministerio Público desplegará 6800 fiscales durante las elecciones

El Ministerio Público desplegará 6800 fiscales a nivel nacional este 4 de octubre, con el objetivo de prevenir delitos y atender posibles hechos irregulares durante el desarrollo de las elecciones regionales y municipales.

La fiscal provincial de la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro, María Rabines, señaló que entre las infracciones registradas en anteriores procesos electorales figuran la inducción al voto, la propaganda electoral indebida y otros delitos relacionados con la jornada electoral. La inducción al voto fue identificada como una de las conductas de mayor incidencia.

En el actual proceso electoral, el Ministerio Público tiene registradas 54 ocurrencias de relevancia penal. De ese total, 33 estarían relacionadas con amenazas contra la vida y la salud de candidatos a gobiernos regionales y municipales, además de otros actores del sistema electoral. Asimismo, se investigan nueve presuntos atentados contra la vida de candidatos.

SOBRE CASO 'CHINA POLO'

Respecto al asesinato de la periodista y candidata regional por Áncash, Susy Aponte Polo, la Fiscalía informó que inicialmente se consideró investigar el caso como feminicidio, pero luego de las diligencias realizadas se modificó la tipificación y actualmente es investigado como sicariato. El Ministerio Público recordó que los ciudadanos pueden denunciar cualquier hecho irregular durante la jornada electoral ante el fiscal asignado en el local de votación o, fuera de este, directamente ante la Policía Nacional.