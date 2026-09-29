Este jueves verán moción de censura contra ministro Astudillo

La moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, será debatida y votada este jueves en el Congreso. La iniciativa fue presentada por Juntos por el Perú y cuestiona la gestión del titular del sector frente a la inseguridad ciudadana.

La medida genera posiciones distintas entre los integrantes de Ahora Nación. José Martelo señaló que su bancada no respaldará la censura, argumentando que la decisión fue adoptada por mayoría y que no considera que existan faltas que justifiquen la medida.

Sin embargo, la diputada Indira Huilca manifestó una posición diferente y confirmó que sí apoyará la moción. La legisladora sostuvo que la inseguridad constituye uno de los principales problemas que enfrenta el país.

Con estas posiciones encontradas, la atención estará puesta en los votos que se obtengan durante la sesión del Pleno. La decisión determinará si el ministro Astudillo continúa al frente del Ministerio del Interior.