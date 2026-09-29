Jorge Muñoz busca volver a la alcaldía de Miraflores tras impulsar reforma distrital

Jorge Muñoz busca regresar a la Municipalidad de Miraflores, distrito que ya gobernó durante dos periodos consecutivos, entre 2011 y 2018. Antes de asumir la alcaldía de Lima, el exburgomaestre desarrolló gran parte de su trayectoria política y municipal en esta jurisdicción.

Sin embargo, durante su gestión como alcalde de Lima impulsó una propuesta que planteaba modificar la organización territorial de la capital. En 2020 promovió el proyecto de ley 6475, que proponía una alcaldía metropolitana y cinco unidades territoriales para agrupar a los más de 40 distritos de Lima.

Una propuesta que planteaba reorganizar Lima

En junio de 2022, Muñoz retomó esta propuesta y planteó pasar de 42 distritos a cinco grandes unidades. El arquitecto y urbanista Aldo Facho señaló que la iniciativa podía tener una doble lectura: permitir una mejor planificación y gestión de servicios, pero también reducir la autonomía de las municipalidades distritales.

La propuesta también abrió un debate sobre la distribución de competencias y recursos. Facho sostuvo que las municipalidades representan espacios de poder y que una reorganización de esta magnitud implicaría determinar qué administración asumiría las funciones y recursos de los distritos que dejarían de existir como unidades independientes.

A ello se sumó un informe de la asesoría jurídica de la Municipalidad de San Isidro, que advirtió presuntos problemas constitucionales en el proyecto y recomendó su archivo. Desde el municipio también se cuestionó la posibilidad de establecer diferencias entre los distritos y se defendió que todos mantuvieran el mismo nivel de participación.

Seis años después de aquella propuesta, el nombre de Jorge Muñoz vuelve a aparecer en Miraflores, esta vez con la intención de retornar a la alcaldía del distrito que ya gobernó. Su anterior gestión municipal y su propuesta de reorganización territorial forman parte de los antecedentes de su actual postulación.