Conoce a tu candidato: Richard Pereira presenta sus propuestas para Punta Hermosa

A pocos días de las elecciones regionales y municipales, Richard Pereira, candidato a la alcaldía de Punta Hermosa por el partido Un Camino Diferente, presentó sus principales propuestas para el distrito. Entre sus planteamientos mencionó obras para enfrentar los huaicos, seguridad ciudadana, ordenamiento urbano y medidas para atender el crecimiento de la zona este.

Pereira cuestionó las obras ejecutadas por anteriores gestiones frente a los huaicos y planteó realizar un sistema de encauzamiento y un dique para proteger a la población de la zona este. Sostuvo que este sector concentra alrededor del 98 % del territorio del distrito y señaló que unas 35 mil personas viven actualmente en esa zona. También cuestionó una ordenanza que declara el área como zona de riesgo geológico y propuso derogarla durante su eventual gestión.

EN MATERIA DE SEGURIDAD

En materia de seguridad, el candidato planteó elaborar un mapa delictivo e instalar cámaras de vigilancia en los principales ingresos de Punta Hermosa. También cuestionó la cantidad de efectivos disponibles para atender un territorio que, de acuerdo con sus declaraciones, cuenta con alrededor de 120 serenos y 29 policías. Como parte de su propuesta económica, planteó extender hacia el distrito un corredor industrial desde Lurín para generar empleo y acompañar el crecimiento de la zona este.

Pereira también propuso impulsar el turismo de manera ordenada, con especial atención a las playas y a la seguridad del balneario. Durante la entrevista, señaló que su experiencia proviene del sector privado y pidió a los electores diferenciar su decisión al momento de elegir autoridades distritales y municipales. Su propuesta de campaña busca integrar en una misma planificación las zonas del balneario y del este de Punta Hermosa.