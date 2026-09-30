Congreso continúa debate sobre facultades legislativas

La Comisión de Constitución del Congreso retomó este miércoles el debate sobre el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo, en una sesión marcada nuevamente por las diferencias entre las distintas bancadas. El informe inicialmente planteaba rechazar la solicitud en su totalidad y enviar al archivo los pedidos del Gobierno, propuesta que generó cuestionamientos dentro de la bancada oficialista y otros grupos parlamentarios.

Ante este escenario, algunas bancadas de oposición plantearon textos alternativos para evaluar una aprobación parcial de las facultades. Entre las propuestas mencionadas figuran iniciativas de Obras, Buen Gobierno y Renovación Popular, que buscan concentrar la delegación en dos asuntos considerados urgentes: la inseguridad ciudadana y las acciones frente al fenómeno El Niño.

El debate también quedó marcado por las declaraciones de la presidenta Keiko Fujimori, quien señaló que el Ejecutivo lleva cuatro semanas esperando una respuesta del Congreso y advirtió que se estaba poniendo a prueba su paciencia. Sus expresiones generaron críticas desde sectores de oposición, cuyos representantes pidieron que la mandataria retire dichas declaraciones al considerar que podían interpretarse como una forma de presión política.

¿CUESTIÓN DE CONFIANZA?

Mientras tanto, dentro del Congreso también surgió la posibilidad de que el Ejecutivo plantee una cuestión de confianza vinculada al pedido de facultades. Sin embargo, el tema presenta una discusión de interpretación constitucional, debido a que la delegación de facultades corresponde al Poder Legislativo. En paralelo, persisten cuestionamientos por la demora en la producción legislativa: según lo expuesto durante la sesión, no habría iniciativas que hayan pasado del Congreso de Diputados al Senado desde el inicio del actual Gobierno.