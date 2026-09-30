Comisión de Constitución pasa a cuarto intermedio por pedido de facultades

La Comisión de Constitución pasó a cuarto intermedio este miércoles mientras sus integrantes analizan nuevas propuestas sobre el pedido de delegación de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo. La decisión fue anunciada por la presidenta del grupo de trabajo, Giannina Avendaño, luego de recibir tres textos sustitutorios.

Las propuestas fueron presentadas por Renovación Popular, Partido Cívico Obras y Partido del Buen Gobierno. La primera contempla diez materias, mientras que la segunda considera cinco, entre ellas asuntos penales, simplificación administrativa, desarrollo productivo y facilitación del comercio. Buen Gobierno planteó limitar la delegación a temas vinculados con seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño.

El predictamen que se encontraba en debate recomendaba no aprobar y enviar al archivo el pedido de facultades del Ejecutivo. La nueva presentación de textos abre la posibilidad de elaborar una fórmula distinta que permita una delegación parcial, por lo que la comisión deberá definir qué materias podrían ser incluidas en el documento final.

La discusión se produce luego de que la presidenta Keiko Fujimori cuestionara públicamente la demora del Congreso en atender la solicitud del Ejecutivo. Ahora, la Comisión de Constitución deberá retomar el debate y buscar una fórmula de consenso antes de someter el dictamen a votación.